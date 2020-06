Covid-19. Jogo da Liga grega adiado por precaução

Segundo o documento, a recomendação de adiamento surgiu por partes dos especialistas do Ministério da Saúde grego, uma vez que é necessário tempo para que se possa tirar conclusões sobre os resultados dos testes à covid-19 na região de Xanthi.



Na equipa do Xanthi joga o guarda-redes português Vitor São Bento.



A Liga grega defende que a saúde é a “principal preocupação” e que é necessário proteger todos os envolvidos no jogo, revelando que a partida, que estava prevista para a tarde de domingo, vai ser reagendada.



A Liga grega de futebol, suspensa desde março devido à pandemia da covid-19, vai regressar este sábado, com jogos à porta fechada.



O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, lidera a Liga grega com mais 14 pontos do que o segundo colocado, o PAOK Salónica, comandado por Abel Ferreira.