Covid-19. Jogos de apuramento para a CAN de 2021 adiados devido à pandemia

“Atendendo às crescentes dificuldades de deslocação e consciente de que a maior parte dos jogadores que integram as seleções africanas alinham fora deste continente, a CAF considera que a organização dos jogos de qualificação da CAN2021 (terceira e quarta jornadas) não pode ser convenientemente assegurada”, informou o organismo.



Além dos encontros de apuramento da principal prova africana de seleções, a CAF também adiou as partidas de qualificação da CAN feminina, cuja fase final se realiza em 2020, e da fase de apuramento para o Mundial feminino de sub-20.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.