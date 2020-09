Covid-19: Jose María Giménez, do Atlético de Madrid, com teste positivo

"Na segunda-feira realizaram-se testes PCR ao plantel principal e equipa técnica, nos quais Jose María Giménez deu um resultado positivo. Encontra-se isolado em sua casa, cumprindo a correspondente quarentena", lê-se no comunicado do clube.



O Atlético de Madrid, no qual joga o português João Félix, tinha cancelado o treino da manhã de hoje, por precaução, revelando que, cumprindo o protocolo da Liga espanhola, a próxima sessão será feita de forma individualizada.



O treinador dos 'colchoneros', Diego Simeone, também já tinha testado positivo.



O Atlético de Madrid estreia-se no domingo na Liga espanhola, frente ao Granada.