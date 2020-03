Covid-19: Kane defende anulação da época se Liga inglesa não terminar até junho

"Acho que devemos tentar terminar a época. Mas deve haver um momento em que possamos dizer ‘chega’", afirmou o avançado de 26 anos, durante uma conversa em direto no seu Instagram com a antiga estrela do Liverpool Jamie Redknapp.



O capitão da seleção inglesa disse que acha que a ‘Premier League’ vai fazer todos os possíveis para conseguir terminar a temporada e que sabe que o organismo que rege o principal escalão do futebol inglês está a estudar todas as opções disponíveis.



Mas, segundo Kane, jogar em julho ou agosto e adiar a próxima época não é "muito vantajoso", ainda que o jogador ressalve que não sabe muito sobre as negociações em curso e sobre os aspetos financeiros desta situação.



"Para mim, o limite é provavelmente o final de junho. Se a temporada não terminar no final de junho, temos de analisar as possibilidades e aguardar pela nova época", lançou o ponta-de-lança do Tottenham, equipa que está no oitavo lugar do campeonato inglês com 41 pontos em 29 jogos, menos 41 pontos que o líder destacado Liverpool.



Por causa da pandemia da covid-19, a Liga inglesa está atualmente suspensa até, pelo menos, 30 de abril, mas um novo adiamento do retomar da competição pode vir a ser em breve anunciado, de acordo com a agência noticiosa francesa AFP.



Contudo, o adiamento da realização do Campeonato da Europa de 2020, por um ano, abriu uma janela de oportunidade para a finalização dos campeonatos nacionais e das competições europeias de futebol durante o verão.



