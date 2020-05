Covid-19. Kane diz que equipa do Tottenham está "limpa"

“Fizemos os testes na segunda-feira a todos os jogadores e funcionários e todos tiveram resultado negativo, o que é fantástico. Iniciámos os treinos há uma semana. Permitiram-nos treinar de forma individual, com um elemento da equipa técnica em campo”, afirmou Kane.



Os responsáveis da Premier League mantiveram várias reuniões durante esta semana, com o objetivo de criar as condições para o regresso da competição, entre as quais está a realização intensiva de testes de rastreio à covid-19 de todas as pessoas envolvidas.