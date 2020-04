Covid-19: Liga alemã de futebol aguarda autorização para regressar a 9 de maio

O anúncio do dirigente acontece no dia em que os 36 clubes das duas principais ligas - primeiro e segundo escalões -, se reuniram para decidirem qual o caminho a seguir em relação às competições profissionais.



“Se os governadores dos estados e o governo federal decidirem que esse dia [do regresso] será em 09 de maio, então estaremos preparados em 09 de maio”, referiu o dirigente, explicando que os jogos terão um limite de 213 pessoas no estádio e 109 nas imediações.



Os governantes dos estados da Baviera e da Renânia do Norte-Vestfália já indicaram que a data é aceitável, mas responsáveis de outras regiões assinalaram que preferem meados do mês ou mesmo o final de maio.



Com o regresso dos jogos, o presidente da Liga de clubes germânica disse ainda ter obtido garantias para pagamento de direitos televisivos na ordem dos 300 milhões de euros, o que assegura a liquidez dos clubes profissionais, num cenário em que as medidas de controlo sanitário serão apertadas.



A ideia é a de testar jogadores e equipas técnicas a cada três dias, estimando cerca de 20.000 testes para assegurar que os jogos se realizam sem riscos, uma medida que, porém, não é consensual junto da comunidade médica.



Seifert admite ainda que poderá ser um longo período de jogos sem espetadores e, nesse sentido, apelou a que os clubes não orçamentem receitas de lugares de época durante grande parte da próxima época.



“Não sabemos se haverá ainda jogos sem adeptos em fevereiro ou março. Pedimos aos clubes para planearem os orçamentos sem receitas de espetadores durante a primeira metade da temporada”, referiu o responsável máximo da Liga.



Num regresso sem adeptos, a ‘Bundesliga’ poderá, assim, ser o primeiro entre os principais campeonatos europeus a retomar a atividade, depois de estar suspensa desde o fim de semana de 07 e 08 de março devido à pandemia.



Em 16 de março, a Liga de clubes alemã começou por suspender os campeonatos até 02 de abril e, já no final de março, dilatou essa suspensão para 30 de abril, devido à crise sanitária existente em todo o mundo.



Na primeira semana de abril, alguns clubes recomeçaram os treinos, ainda que de forma condicionada e em pequenos grupos, entre os quais o campeão Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Leipzig e Borussia Dortmund.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.



Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.