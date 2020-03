Covid-19: Liga belga de futebol suspensa até 30 de abril

O organismo federativo explica que estão “a ser estudados diferentes cenários para o futuro das competições, que dependem da evolução da situação da pandemia” no país.



A suspensão vai também inviabilizar a realização na data prevista, 22 de março, da final da Taça da Bélgica, entre o Bruges e o Antuérpia.



Na quinta-feira passada, a liga belga tinha anunciado que os jogos do fim de semana seguinte iriam realizar-se à porta, devido à pandemia da Covid-19, mas a ronda acabou por ser adiada.



O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.