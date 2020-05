Covid-19: Liga de futebol da República Checa regressa em 23 de maio

"A Liga aprovou o regresso dos campeonatos das primeira e segunda divisões. A época será retomada no sábado, 23 de maio, com a partida da primeira divisão entre o FK Teplice e o Slovan Liberec”, escreveu a LFA no Twitter.



As equipas da competição de elite ainda têm seis jogos da temporada regular antes dos ‘play-offs’ para o título e decisão dos lugares de competições europeias e descidas.



O campeão Slavia de Praga comanda a prova com oito pontos de avanço sobre o Viktoria Plzen.



De acordo com os números do Ministério da Saúde checo revelados na segunda-feira, o aumento diário de casos de infeção no país é inferior a 100 há 10 dias consecutivos e o de mortes inferior a 10 desde 13 de abril.



Desde o início da pandemia, a República Checa registava 8.095 casos e 276 mortes, segundo a OMS.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.