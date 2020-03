Covid-19. Liga holandesa suspensa pelo menos até 1 de junho

O final da temporada estava previsto para 10 de maio, mas a suspensão do campeonato devido ao surto da Covid-19 levou já ao seu adiamento.



Na terça-feira, a federação holandesa vai reunir-se e anunciar os passos a dar proximamente, como o tentar reativar a prova ou suspendê-la definitivamente.



No momento da suspensão do campeonato, Ajax e AZ Alkmaar partilhavam a liderança da prova, com 56 pontos, com a formação de Amesterdão a liderar devido à vantagem na diferença de golos.



No terceiro posto, encontra-se o Feyenoord, com 50 pontos, enquanto o PSV é quarto, com 49.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.