Covid-19: Liga inglesa de futebol com um caso positivo na nona ronda de testes

"A Premier League pode confirmar que foram testados na segunda e terça-feira [15 e 16 de junho] 1.541 pessoas entre jogadores e ‘staff’ dos clubes à covid-19. Uma dessas pessoas teve teste positivo”, refere a Liga inglesa.



Esta é a nona bateria de testes realizada pela Liga desde 17 de maio, e na anterior, realizada entre 11 e 12 de junho, a 1.200 pessoas foram diagnosticados dois casos, cuja identidade não foi divulgada.



A Liga inglesa recomeçou na quarta-feira, mais de três meses após a sua suspensão devido à pandemia de covid-19, com dois jogos em atraso da 28.ª jornada, o Aston Villa-Sheffield United (0-0) e o Manchester City-Arsenal (3-0).



Na sexta-feira tem início a 30.ª jornada, num momento em que o Liverpool lidera a competição com mais 22 pontos do que o campeão Manchester City e quando faltam disputar nove jornadas (27 pontos).



Os ‘reds’, que são campeões europeus em título, mas foram eliminados esta época nos ‘oitavos’ da ‘Champions’, procuram em Inglaterra a conquista do título que lhes escapa há 30 anos (1989/90).



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.