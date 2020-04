Covid-19. Liga inglesa avalia prejuízos e falências

Estes números foram apresentados pelo presidente da "Premier League", Richard Masters, em carta dirigida ao departamento para o desporto, cultura digital e meios de comunicação do governo britânico.Na nota, Richard Masters assegura que”, justificou Masters, para a inclusão dos clubes.





Cortes e falências no horizonte







Nos últimos dias, a Liga sugeriu cortes de 30% nos salários dos futebolistas, uma proposta rejeitada pelo Sindicato dos Jogadores (PFA), referindo que a medida agravaria as finanças do estado, que encaixaria menos receita fiscal.Os alertas de Richard Masters estão em consonância com as ideias do presidente da Federação inglesa de futebol, Greg Clarke, que já veio dizer que a atual situação poderá levar à falência de muitos clubes, caso a situação se prolongue no tempo.A Liga inglesa, à semelhança de outros em todo o mundo, parou a competição devido à crise sanitária existente com a pandemia do novo coronavírus.