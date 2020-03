Covid-19: Liga norte-americana de futebol suspende campeonato até 10 de maio

“Com esta decisão, a MLS vai continuar a dar prioridade à segurança dos seus adeptos, funcionários e jogadores, coordenando a sua atuação com as autoridades de saúde federais e locais”, refere a MLS em comunicado.



Esta decisão de prolongar a suspensão da liga de futebol surge depois de as autoridades terem indicado que todos os eventos com 50 pessoas ou mais devem ser cancelados nas próximas oito semanas.



A liga norte-americana mantém a intenção de jogar toda a época de 2020, estando a analisar “todas as opções” para o que possa fazer. Apenas foram disputadas duas jornadas na MLS, que foi suspensa devido à pandemia.



O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.