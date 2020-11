Covid-19. Luka Jovic multado por violar quarentena domiciliária na Sérvia

O futebolista sérvio Luka Jovic, que alinha no Real Madrid, foi multado em 29.760 euros pelas autoridades sérvias por ter violado, em março, a quarentena domiciliária no seu país, anunciaram esta terça-feira as autoridades fiscais.