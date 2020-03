COVID-19: Madrid recomenda realização de eventos desportivos importantes à porta fechada

O Governo espanhol recomendou hoje que os eventos desportivos onde são esperados um grande afluxo de espetadores de áreas de risco do novo coronavírus sejam realizados à porta fechada.



O primeiro grande jogo que deverá ser afetado pela recomendação é o de futebol entre o Valência (Espanha) e o Atalanta de Bergamo (Itália) para a Liga dos Campeões, agendado para o próximo dia 10 de março na cidade espanhola.



O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, anunciou esta decisão tomada em conjunto com as comunidades autónomas envolvidas e o Conselho Superior do Desporto, que afeta três outros eventos desportivos: o jogo de basquetebol entre o Valência Basket e o Armani Milan em 05 de março; o jogo de basquetebol da Eurocup feminina entre o Girona e o Veneza em 19 de março; e o jogo de futebol da Liga Europa entre o Getafe e o Inter de Milão no mesmo dia.



"A decisão [das autoridades] é que estas competições devem realizar-se à porta fechada", porque o norte da Itália é particularmente afetado pela epidemia, disse Salvador Illa em conferência de imprensa.



Como segunda medida adicional, o Ministério da Saúde sugeriu o cancelamento de todos os congressos, seminários e reuniões em que participam os profissionais da saúde, porque é preciso “que estejam em perfeitas condições e tanto quanto possível disponíveis nos próximos dias".



Os casos do surto de Covid-19 em Espanha subiram hoje para 150, dos quais sete mais graves estão em Unidades de Cuidados Intensivos, estando as autoridades sanitárias a avaliar se devem subir o nível de alerta em duas zonas mais atingidas.



No total, são 150 casos nas várias comunidades autónomas, dos quais 49 na de Madrid, 15 estão localizados na Catalunha e outros 15 em Valência, 13 no País Basco e também 13 na Andaluzia, 10 na Cantábria, oito em Castela e Leão, sete em Castela-Mancha e mais sete nas Canárias, seis na Extremadura, três em A Rioja, dois nas ilhas Baleares, um nas Astúrias e também um em Navarra.