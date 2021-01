Covid-19. Manchester City com mais três casos positivos

Em comunicado, o emblema inglês revelou que o guarda-redes Scott Carson (35 anos) e o médio Cole Palmer (18 anos), ambos poucos utilizados esta temporada, acusaram positivo ao novo coronavírus, assim um como um membro da equipa técnica do espanhol Pep Guardiola.



“Os três já entraram num período de isolamento de acordo com os protocolos da Premier League e do governo britânico”, lê-se na nota do Manchester City.



Carson e Palmer juntam-se na lista de isolados ao brasileiro Ederson, ex-guardião do Benfica, aos espanhóis Ferran Torres e Eric Garcia e ao inglês Tommy Doyle.



O Manchester City desloca-se esta quarta-feira a Old Trafford, a casa do vizinho Manchester United, num duelo das meias-finais da Taça da Liga inglesa em que Zack Steffen será o único guarda-redes disponível do plantel principal. O norte-americano já tinha sido titular no último fim de semana frente ao Chelsea (3-1), em jogo da Premier League.



O defesa inglês Kyle Walker e o avançado brasileiro Gabriel Jesus, que testaram positivo ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, no dia de natal, já estão recuperados e poderão ser opção para Pep Guardiola.



Na terça-feira, a Premier League anunciou que um número recorde de 40 jogadores e membros das equipas técnica tinha acusado positivo última ronda de testes.