Covid-19. Manchester United volta a treinar uma semana depois de ter parado

A equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot retomou a atividade sob as ordens do treinador alemão Ralf Rangnick, que prepara a visita de segunda-feira ao Newcastle.



Devido aos casos positivos, os 'red devils' não competem desde 12 de dezembro, na tangencial vitória por 1-0 no terreno do Norwich, com um penálti de Cristiano Ronaldo.



O Manchester United pediu à Premier League o adiamento dos desafios com o Brentford e o Brighton devido às condições sanitárias do clube, sendo que as datas alternativas destes encontros ainda não foram definidas.



O clube de Manchester espera poder voltar à competição frente ao Newcastle, a que se segue a receção ao Burnley, em 30 de dezembro.



A Premier League ficou algo caótica face ao crescente número de casos do novo coronavírus, com um recorde de 90 a semana passada, facto que levou ao cancelamento de seis dos jogos.



O aumento de positivos em Inglaterra, aliado à crescente preocupação com a nova variante Ómicron, tem levado ao sucessivo adiamento de desafios de futebol no país, em todos os escalões.