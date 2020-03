Covid-19. Mancini quer adiar decisões no futebol e fala em "salvar vidas"

", disse Mancini ao canal de televisão italiano Rai.Na terça-feira, a UEFA vai reunir-se, por videoconferência, com as suas 55 federações associadas, com o objetivo de debater a resposta do futebol à pandemia do novo coronavírus e analisar o Euro2020.", referiu o técnico de 55 anos.





Presidente da federação alinha no adiamento do Euro2020







No sábado, o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, defendeu mesmo que o Euro2020, agendado para junho e julho, deve ser adiado, de modo a que os diversos campeonatos que estão interrompidos, devido ao surto de Covid-19, possam terminar.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.