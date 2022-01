Covid-19: Messi admite que "precisou de mais tempo do que esperava para recuperar"

O avançado dos franceses do Paris Saint-Germain, sete vezes Bola de Ouro, teve um teste positivo durante as suas férias de Natal na Argentina, junto da esposa e dos seus três filhos, mas obteve, após testar negativo, a autorização para viajar para Paris, onde treinou sozinho, sem integrar os treinos da equipa.



"Como sabem, tive covid-19 e quero agradecer a todos pelas mensagens que recebi e dizer-vos que precisei de mais tempo do que esperava para ficar bem. Estou quase recuperado e com muita vontade de voltar ao relvado", começou por escrever Messi, na rede social Instagram.



O companheiro de equipa dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira disse ainda que "tem treinado todos os dias para se apresentar a 100 por cento", com vista aos "objetivos muito bonitos que se aproximam".



O antigo jogador do FC Barcelona, clube que deixou no final da última época para rumar ao PSG, contabiliza, até ao momento, seis golos e quatro assistências em 16 encontros oficiais pelo emblema parisiense.