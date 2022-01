Covid-19. Messi testa negativo, volta a França e estará apto nos "próximos dias"

"O teste realizado por Leo Messi deu negativo para a covid-19. Já voltou a Paris e vai retomar os trabalhos com o grupo nos próximos dias", explicou o PSG, em comunicado.



O sete vezes Bola de Ouro, símbolo de melhor futebolista do mundo, testou positivo durante as suas férias de Natal na Argentina, junto da esposa e dos seus três filhos, tendo estado assintomático.



O clube revelou o problema de saúde no domingo, altura em que o treinador Maurício Pochettino disse que, "quando Messi estiver negativo, poderá voltar a França".



O PSG não esclareceu se o seu avançado de 34 anos vai estar disponível para a visita de domingo a Lyon, para o campeonato francês.



O regresso de Messi é uma boa notícia para o clube que nos últimos tempos perdeu, devido à covid-19, o contributo do português Danilo e de Gianluigi Donnarumma, Sérgio Rico, Juan Bernat, Nathan Bitumazada e Layvin Kurzawa.