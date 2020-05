Covid-19: Mexicanos do Santos Laguna têm 15 jogadores infetados

"Na terceira fase de exames de rastreio à covid-19 realizados aos jogadores do Santos Laguna foram confirmados três casos positivos entre os oito testados", refere o comunicado do organismo.



A estes três casos, somam-se outros 12 que já tinham sido anunciados desde quinta-feira, o que eleva para 15 o número jogadores infetados na equipa de Torreón, na sequência de 39 testes realizados ao plantel.



De acordo com a Liga MX, os jogadores estão "todos assintomáticos, encontrando-se em isolamento e sob vigilância médica do clube, respeitando o protocolo delineado pelo Ministério da Saúde".



O Santos Laguna, que foi orientado pelo português Pedro Caixinha entre 2012 e 2015, é o terceiro classificado do campeonato mexicano, que foi suspenso em março, depois de jogada a 10.ª jornada do torneio ‘Clausura', devido à crise mundial de saúde pública.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



O México regista 6.989 mortes entre mais de 62.000 casos de infeção por covid-19 confirmados.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 335 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.