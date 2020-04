Covid-19. Ministro italiano fala num regresso difícil do futebol

”, afirmou Spadafora, em entrevista ao canal italiano de televisão La 7.O governante explicou que os cancelamentos dos campeonatos de futebol em França e nos Países Baixos “podem forçar a Itália a seguir igualmente essa linha, o que se tornaria uma linha europeia”.”, opinou o ministro italiano, acrescentando: “A liga italiana convocou para sexta-feira de manhã uma assembleia-geral de emergência, na qual pode ser discutida a possível continuação da atual temporada.





Presidente da federação mais otimista







O presidente da federação italiana de futebol (FIGC), Gabriele Gravina, tinha assegurado que “jamais votaria a favor do fim do campeonato”, pois seria “a morte do futebol italiano”.”, disse.Gabriele Gravina estimou perdas de 700 ou 800 milhões de euros no setor, caso a temporada seja cancelada.O governo italiano impediu o regresso aos treinos coletivos até 18 de maio, “na melhor das hipóteses”.

A primeira divisão do futebol italiano foi interrompida em 9 de março, devido à pandemia da covid-19, que já matou 27.682 pessoas, entre 203.591 infetados em Itália.