Covid-19: Pandemia antecipa Stephen Kenny como novo selecionador da Irlanda

“A Associação de Futebol da Irlanda anuncia que Mick McCarthy será substituído por Stephen Kenny como treinador da seleção nacional com efeito imediato”, informou o organismo.



A instituição assegurou que a troca imediata, e que estava prevista para 01 de agosto, “foi acordada com os dois treinadores” aquando do adiamento dos ‘play-offs’ para o Euro2020, que vai ser realizado somente em 2021.



Stephen Kenny liderava os sub-21 e era suposto assumir o cargo apenas no final do Euro2020, entretanto adiado para 11 de junho a 11 de julho, mas do próximo ano, devido à pandemia de covid-19.



Em busca de um lugar no Europeu, o primeiro adversário nos ‘play-offs’ será a Eslováquia, sendo que, em caso de triunfo, a República da Irlanda vai enfrentar quem passar no embate entre a Irlanda do Norte e a Bósnia-Herzegovina.



Os jogos do ‘play-off’ do Euro2020 agendados para o final de março serão disputados na janela internacional do início de junho, sujeitos a uma reavaliação da situação.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.



Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.