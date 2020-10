Covid-19. Panenka está estável, mas ainda com respiração assistida

“O presidente [honorário] do clube está estável e hoje será transferido para um hospital de Praga, num processo que terá a supervisão do seu médico”, indicou o clube em que o antigo médio começou a jogar, na extinta Checoslováquia.



Panenka, que deu nome a um tipo de marcação de grandes penalidades, quando, no desempate por penáltis no Europeu de 1976, diante da antiga Alemanha Ocidental (RFA), levantou a bola, subtilmente, sobre o guarda-redes alemão, está internado num hospital de Bennes, a 46 quilómetros de Praga.



A situação clínica de Panenka chegou a ser considerada grave, mas o antigo futebolista deu sinais de melhorar e, de acordo com a sua mulher, tem muita vontade de regressar à normalidade, apesar de necessitar ainda de ajuda respiratória.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.