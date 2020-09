Covid-19: Paris Saint-Germain com três casos positivos no plantel

De acordo com o diário gaulês, o ‘astro’ brasileiro, o argentino que passou pelo Benfica e o compatriota estiveram de férias em Ibiza, Espanha.



Em comunicado, os parisienses dão conta dos testes e revelam que o trio foi submetido ao protocolo sanitário apropriado para os casos positivos, com o restante plantel e equipa técnica a submeterem-se a novos testes nos próximos dias.



A Liga francesa 2020/21 já arrancou, embora o PSG ainda não tenha jogado, por ainda estar de férias, após a final da Liga dos Campeões, perdida para o Bayern de Munique (1-0), em Lisboa.



Os campeões preparam o início da defesa do título da ‘Ligue 1', contra o recém-promovido Lens, em 10 de setembro, três dias antes do confronto com o Marselha, de André Villas-Boas, outro clube com casos confirmados.



Além destes dois clubes, também Lyon, Nice, Mónaco, Saint-Étienne, Nimes e Rennes comunicaram positivos à covid-19 nos plantéis.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 851 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.827 em Portugal.