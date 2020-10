Covid-19. Parma com quatro futebolistas infetados

"O Parma comunica que a última série de controlos feitos à equipa de futebol detetaram quatro casos positivos de coronavírus. Dos quatro jogadores, um ligeiramente sintomático e os restantes assintomáticos, foram isolados de acordo com a normas da Federação", informou o clube que compete na Serie A, presidido pelo norte-americano Kyle Krause.



Mais informou o Parma que os demais jogadores do plantel tiveram testes negativos para a covid-19 e que, de acordo com as autoridades de saúde, o grupo já iniciou o isolamento, com possibilidade de desenvolver a atividade normal de treino sem ter contactos com o exterior.



O Parma, onde alinha o internacional português Bruno Alves, ocupa a décima sexta posição da Série A, com três pontos nas três primeiras jornadas.