Covid-19. Paulo Sousa tem mais duas baixas na seleção da Polónia

A informação foi avançada pelo porta-voz e diretor técnico, Jakub Kwiatkowski, também ele infetado, e chega na véspera de a seleção defrontar em Londres, no Estádio de Wembley, a Inglaterra, em jogo da fase de apuramento para o Mundial2022.O presidente da Federação da Polónia, o antigo internacional Zbigniew Boniek, considerou que Inglaterra não só é favorita no jogo de quarta-feira, como o é no grupo I de apuramento, embora tenha realçado a vontade da Polónia em fazer algo positivo.

O grupo é liderado por Inglaterra, com seis pontos, seguido da Polónia e Hungria, com quatro, Albânia, com três, e Andorra e São Marino, sem qualquer ponto.