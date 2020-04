Covid-19. Pedro Santos espreita título de campeão no Columbus Crew

”, frisou à agência Lusa o antigo extremo de Sporting de Braga, Rio Ave, Vitória de Setúbal, Leixões e Casa Pia.Pedro Santos, de 31 anos, foi titular na receção vitoriosa ao New York City (1-0) e no empate obtido no terreno do campeão Seattle Sounders (1-1), resultados que colocaram o clube sediado em Columbus, capital do estado do Ohio, nos lugares cimeiros da Conferência Este da MLS, suspensa até 10 de maio devido à pandemia da covid-19.”, avisou.Prova da competitividade de uma liga com organização centralizada é que em 24 edições houve 14 campeões diferentes, tendo o Columbus Crew festejado em 2008, quando bateu na final o New York Red Bulls (3-1), num palmarés dominado pelos californianos Los Angeles Galaxy, que somaram cinco troféus, mas não vencem desde 2014.A época passada o rendimento coletivo do Columbus contrastou com o desempenho singular de Pedro Santos, que viveu a melhor época em solo americano ao terceiro ano, com 11 golos em 35 jogos sob alçada do treinador Caleb Porter, que tinha derrotado os Crew na final de 2015 e veio render o atual selecionador dos Estados Unidos, Gregg Berhalter.”, explicou.

Vencedor da Taça de Portugal em 2015/16, o dianteiro lisboeta não se mostra arrependido por ter saído do Sporting de Braga em agosto de 2017 e desperdiçado o “sonho legítimo” de representar a seleção das quinas, já que se deparou com uma “oportunidade fantástica” para colher “boas memórias”, num país “sonhado por todos”.