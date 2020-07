Covid-19. Penálti de Sergio Ramos reforça liderança do Real

Num jogo difícil para os "merengues" na receção aos vizinhos, que se mostraram sólidos na defesa, só uma grande penalidade convertida pelo defesa e capitão permitiu a vitória.



O sexto triunfo seguido da equipa da capital espanhola vale ainda um aumento da vantagem na liderança, perante o campeão FC Barcelona, que empatou com o Atlético de Madrid (2-2) e está agora a quatro pontos da frente.



Por seu lado, o Getafe pôs fim a uma série de quatro jogos sem perder e é sexto, com 52 pontos, ficando mais longe do quarto classificado Sevilha, último posicionado em lugar de acesso à Liga dos Campeões, com 57.



O Osasuna conta por vitórias os três encontros desde o regresso da "La Liga", após suspensão devido à pandemia de covid-19, tendo vencido em casa do aflito Eibar, que teve Paulo Oliveira no "onze", por 2-0, isolando-se no 11.º posto.



À mesma hora, a Real Sociedad começou a perder, graças a um tento de López, aos 10 minutos, mas acabou por dar a volta ao Espanyol, por intermédio do brasileiro Willian José (56) e do sueco Isak (84).



Os bascos seguraram o sétimo lugar, com dois pontos de vantagem sobre os vizinhos Athletic Bilbau no último lugar de acesso à Europa, enquanto os catalães continuam em 20.º e último lugar, com 24 pontos, já a 10 pontos da manutenção.