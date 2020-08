Covid-19. Pjanic testou positivo e falha pré-época no "Barça"

”, informou o FC Barcelona.Pjanic, de 30 anos, vai assim juntar-se mais tarde do que o previsto ao plantel do "Barça", que tem o início dos trabalhos marcado para 31 de agosto, uma vez que, de acordo com o clube, “terá que cumprir um período de quarentema de 15 dias”.Em 29 de junho, o FC Barcelona formalizou a chegada do médio internacional bósnio Pjanic da Juventus, por quatro épocas e 60 milhões de euros, em troca do brasileiro Arthur, que havia feito o caminho contrário por 72 milhões de euros.

O campeonato espanhol está previsto começar em 12 de setembro.