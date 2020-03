Covid-19: Plantel do Nápoles adia regresso aos treinos para a próxima semana

Numa curta nota divulgada no site oficial, o emblema napolitano, no qual alinha o internacional português Mário Rui, informa que a equipa vai retomar os treinos no centro desportivo de Castel Volturno "na segunda-feira, 23 de março, com uma sessão matinal".



Na passada sexta-feira, o Nápoles anunciou a suspensão dos treinos, revelando que o regresso aos trabalhos estava agendado para 18 de março.



A Liga italiana está suspensa há uma semana e, pelo menos, até 03 abril, tal como sucede com vários campeonatos europeus, devido à pandemia da Covid-19.



A Itália é, depois da China, o segundo país mais afetado pela pandemia de Covid-19, tendo registado, até ao momento, 27.980 casos e 2.158 mortos.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.



Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



