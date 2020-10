Covid-19: Plantel do Shakhtar, de Luis Castro, em isolamento devido a dois casos

Seis futebolistas do Shakhtar Donetsk, equipa treinada pelo português Luís Castro, vão falhar o jogo particular entre Ucrânia e a França, marcado para quarta-feira, devido a dois casos positivos de covid-19, anunciou hoje a federação do país.