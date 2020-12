Covid-19. Português Rúben Vezo testa positivo e desfalca o Levante

O defesa central apresentou sintomas da doença e foi testado, acabando por ver confirmada a infeção.



Vezo, de 26 anos, já está em isolamento e a cumprir com o protocolo sanitário, acompanhado pelos serviços médicos do clube valenciano.



Todo o grupo de trabalho foi analisado, porém só o português testou positivo, juntando-se, no lote de baixas, aos lesionados Campaña, ex-FC Porto, Postigo, Bardhi e Vukcevic.



O Levante recebe hoje o Betis, em encontro da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol, marcado para as 21h30 locais (20h30 em Lisboa).