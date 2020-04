Covid-19. Presidente da Liga francesa e dirigentes dos clubes reduzem salários em 30%

Esta redução salarial, motivada pela paragem das competições profissionais devido à pandemia da covid-19, abrange também o diretor-geral executivo, Didier Quillot, e os representantes dos clubes, medidas que pretendem demonstrar solidariedade para com os trabalhadores que também viram as suas remunerações reduzidas por estarem em ‘lay-off'.



"Desejamos preservar os oito mil empregos existentes dos nossos clubes e os 30.000 postos de trabalho indiretos que deles dependem", pode ler-se no comunicado da LFP, no qual ainda se assinala o facto de os clubes terem abdicado de certas ajudas estatais para os seus assalariados mais bem remunerados.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 172.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.



Em França, morreram 20.796 pessoas das 117.304 registadas como infetadas pelo novo coronavírus, detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.