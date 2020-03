Covid-19. Primeiro caso positivo no Eintracht Frankfurt

O clube germânico informou que o jogador em causa apresentou queixas e sintomas compatíveis com a doença e que foi sujeito a testes que deram um resultado positivo, razão pela qual todos os jogadores, equipa técnica e funcionários com contacto próximo do plantel serão sujeitos aos mesmos exames e a uma quarentena obrigatória de 14 dias.



"Infelizmente, isto iria acontecer era, provavelmente, uma questão de tempo, mas iremos superar esta situação difícil. É algo que pode afetar a todos. Perante a evolução dos acontecimentos, apelo mais uma vez a todos que assumam a sua responsabilidade e fiquem em casa", disse Fredi Bobic, membro do Conselho de Administração do Eintracht.



No Eintracht de Frankfurt alinham dois pontas de lança portugueses, Gonçalo Paciência e André Silva, este emprestado pelo AC Milan, além do antigo ponta de lança do Sporting, o holandês Bas Dost.