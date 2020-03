Covid-19: PSG-Borussia Dortmund da `Champions` realiza-se à porta fechada

As autoridades policiais da capital francesa informaram que a decisão de impor a realização à porta fechada da partida de quarta-feira, em Paris, decorre das medidas tomadas do domingo, em sede de Conselho de Defesa e Segurança Nacional.



O bicampeão e líder destacado da liga francesa recebe na quarta-feira o Borussia, segundo classificada do campeonato alemão, na segunda mão dos ‘oitavos’ da principal prova europeia de clubes, depois de ter perdido por 2-1 em Dortmund, no primeiro confronto.



A Alemanha ultrapassou os mil casos de contaminação pelo novo coronavírus ao registar 1.112 pessoas infetadas, um salto de mais de 150 casos em menos de 24 horas, anunciou hoje o Instituto Robert Koch.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.



Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.