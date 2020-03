Covid-19. PSG e Barcelona param atividade nos centros de treino

", referem em comunicado os parisienses.O clube, bicampeão de futebol francês, adianta que fará "novo ponto da situação" na quarta-feira.Na sexta-feira, o clube tinha cancelado os treinos de todas as equipas profissionais, mas apenas até esta segunda-feira.





Blaugranas também adotam alternativas







O FC Barcelona também informou que os seus futebolistas iniciaram um período longe da cidade desportiva Joan Gamper, com muitos dos jogadores a aproveitarem os espaços verdes privados dos locais em que vivem para se exercitarem.O responsável pela formação do clube, Patrick Kluivert, fez um apelo para que as pessoas permaneçam em casa, de modo a travar a propagação do vírus, no qual foi acompanhado pelos basquetebolistas Pau Ribas e Alex Abrines, ou o hoquista Aitor Egurrola.O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.