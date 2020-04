Covid-19: Qualificação sul-americana para o Mundial2022 arranca em setembro

De acordo com o comunicado do organismo, que se reuniu, por videoconferência, com os presidentes das federações sul-americanas, as eliminatórias daquele continente vão iniciar-se nas datas fixadas pela FIFA, ou seja, entre "04 e 08 de setembro, no formato previamente estabelecido".



As duas primeiras jornadas da qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo estavam inicialmente agendadas para o periodo entre 23 e 31 de março, mas a CONMEBOL solicitou à FIFA o adiamento das mesmas, devido à pandemia de covid-19.



A primeira ronda do apuramento sul-americano vai proporcionar um duelo entre dois treinadores portugueses, com a Colômbia, de Carlos Queiroz, a receber a Venezuela, comandada por José Peseiro.



A Copa América2020, também adiada para o próximo ano, tal como o Euro2020, por causa da crise mundial de saúde pública provocada pelo novo coronavírus, vai realizar-se em junho e julho de 2021, conforme já tinha sido indicado pela CONMEBOL.



Por outro lado, a confederação sul-americana revelou que "ainda não foi definida uma data" para retomar a Taça Libertadores e a Taça Sul-Americana, que foram suspensas em 18 de março. Contudo, a CONMEBOL manifestou aos representantes das federações a intenção de concluir ambas as competições no campo.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.