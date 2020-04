Covid-19: Rakitic admite incerteza quanto à possibilidade de campeonato acabar em campo

“Vontade existe, mas não é tão claro que seja possível. Seguramente, temos que tentar. Há muita vontade, porque estamos na parte mais importante da época e seria uma pena não acabar. Oxalá se encontre uma solução, para terminar a Liga e a ‘Champions’”, disse o médio em entrevista ao diário Mundo Deportivo.



Perante um cenário de jogos em julho e agosto à porta fechada, o jogador, de 32 anos, entende que a questão não é se os jogadores gostariam ou não, mas, antes, se é possível, devido à crise sanitária existente com a covid-19 e que parou as competições em quase todo o mundo.



“O calor não é um problema. Claro que gostaríamos de jogar com estádios cheios, com todos os adeptos. Mas a questão é se isso é possível [de ter público presente]”, frisou o jogador, admitindo que existem outros problemas.



O médio lembrou que há contratos a terminarem em junho e que, também aí, é preciso existirem acordos.



“Há títulos em jogo, eu gostaria de ganhá-los como deve ser, em campo, competindo como o fizemos sempre”, disse ainda o croata, num momento em que o FC Barcelona lidera o campeonato, dois pontos à frente do Real Madrid, e ainda vai jogar com o Nápoles a segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’.



Com mais uma época de contrato com o ‘Barça’, até 2021, o médio não tem sido opção regular, entrando muitas vezes no decorrer dos jogos.



“Espero cumprir o último ano de contrato. Se não for possível, podemos sentarmo-nos e conversar, mas neste momento o mais importante é manter a forma e terminar a época da melhor maneira possível”, defendeu Rakitic.



No verão, a imprensa espanhola chegou a admitir que Rakitic terá sido falado no negócio que poderia fazer regressar Neymar (PSG), mas o croata, sem especificar em que moldes seria o acordo, deixou a interrogação.



“Pode ser que sim ou pode ser que não”, disse o médio, acrescentando preferir sempre que falem diretamente com ele e que ainda se vê a jogar por mais três ou quatro épocas.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 400 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Espanha, as autoridades sanitárias apontam 17.489 mortos e mais de 169 mil casos de infeção.