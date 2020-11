Covid-19. Rangers suspende dois futebolistas antes da visita ao Benfica

“Ambos os jogadores violaram regulamentos ao comparecer a uma reunião privada com outras pessoas fora de sua casa. Podemos confirmar que serão suspensos enquanto se aguarda uma investigação interna. Por instrução do Dr. Mark Waller, os jogadores também ficarão isolados por 14 dias”, informa o clube escocês.



As duas semanas de confinamento vão impedir os atletas se se deslocarem a Lisboa, onde se discute a liderança do grupo D, que ambos partilham com seis pontos em dois jogos.



De acordo com o jornal The Sun, os atletas estiveram numa festa com cerca de 10 pessoas, evento que terá sido interrompido por volta da 01h30 da madrugada pela polícia, que multou todos os implicados.



“É totalmente inaceitável que os nossos jogadores se envolvam em atividades que coloquem em risco os excelentes protocolos que foram implementados no Rangers”, criticou o diretor Stewart Robertson.



Os dois atletas devem estar disponíveis quando os ‘encarnados’ visitarem o Rangers, em 26 de novembro.



Os dois clubes partilham o comando do grupo D da Liga Europa com o pleno de seis pontos, enquanto os polacos do Lech Poznan e os belgas do Standard Liège ainda não pontuaram.