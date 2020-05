Covid-19: Real Madrid, Bayern Munique e Inter Milão unem-se em jogos solidários

O projeto visa “enviar uma mensagem de solidariedade e fraternidade ao povo da Europa” e a receita dos jogos, que se disputarão quando o público poder regressar aos estádios, “será destinada à compra de recursos de saúde em Itália e Espanha”.



“O evento de solidariedade terá três encontros de futebol em 2021 nas cidades de Madrid, Munique e Milão, mas as datas dependerão do calendário competitivo e, é claro, ocorrerão quando os adeptos puderem voltar às bancadas”, referem os promotores.



Real Madrid-Inter Milão, em Madrid, Inter Milão-Bayern Munique, em Milão, e Bayern Munique-Real Madrid, em Munique, são os jogos que compõem a Taça Solidariedade Europeia.



“Os três clubes desejam demonstrar a esses heróis toda a sua solidariedade, respeito e gratidão”, referem, acrescentando que “as equipas de saúde envolvidas no combate à pandemia de covid-19 estarão representadas em todos os jogos”.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.