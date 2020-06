Covid-19. Reviravolta em Parma segura vantagem do Inter

O Parma, com o veterano Bruno Alves a titular, adiantou-se aos 15 minutos com o golo do costa-marfinense Gervinho, deixando no ar a ideia de que o Inter ia ter muitos problemas no jogo de encerramento da jornada.



O panorama ficou mais complicado para o Inter com a expulsão de Berni, aos 68 minutos, mas a reviravolta aconteceu mesmo, iniciada com o golo de De Vrij, aos 84, e concluída com o tento de Bastoni, aos 87.





Fenómeno Atalanta







A formação de Bérgamo, só com vitórias desde o regresso do campeonato, deu nova mostra de grande capacidade ofensiva e foi ganhar a Udine, por 3-2 - o que faz subir para 80 os golos já marcados pela Atalanta.

Um dia bastante bom para a equipa de Gian Piero Gasperini, que também consolida o quarto lugar, ao assistir à derrota da AS Roma, de Paulo Fonseca, no terreno do AC Milan, por 2-0.A Atalanta chega aos 57 pontos, a quatro do Inter e já com mais nove do que a equipa de Paulo Fonseca, pelo que o regresso à Liga dos Campeões começa a 'desenhar-se' como muito provável.





A Atalanta, continua a impressionar no poder ofensivo - 10 golos nos três últimos jogos, que se saldaram por vitórias.

Em Udine, os golos tiveram todos selo colombiano, com o primeiro, de Zapata, a anteceder o "bis" de Muriel.Os nove pontos de avanço para a Roma, uma das equipas que veio menos bem do confinamento, já deixam no ar que para a próxima época volta a haver "Champions".





Roma aquém do esperado







"Oferecemos a vitória ao AC Milan, não há desculpas", lamentou-se Paulo Fonseca, o técnico "giallorossi", após ver a sua equipa baquear por 2-0, com os golos de Rebic e Çalhanoglu.O AC Milan sobe a sétimo e já pensa na Liga Europa, precisando ainda de recuperar três pontos para o Nápoles, que em sexto fecha o grupo de apurados para as competições europeias.Com Mário Rui a titular, os napolitanos ganharam por 3-1 ao lanterna-vermelha, o SPAL - golos de Mertens, Callejon e Younes, para a equipa de Gennaro Gattuso, e Petagna, para os forasteiros.Miguel Veloso jogou pelo Verona em Sassuolo, partida que terminou empatada a 3-3 e permite aos veroneses igualar na tabela o Parma, em nono, a seis pontos do sexto lugar do Nápoles.