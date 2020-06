Covid-19. Ricardo Chéu deixa Eslováquia e quer voltar à I Liga

" disse o técnico de 39 anos, que se viu "", confidenciou.Há pouco mais de duas semanas em Portugal, Ricardo Chéu recorda os meses "muito difíceis" desde que a pandemia de covid-19 "acabou com os campeonatos e fechou as fronteiras", e desde fevereiro que não via a sua família."O clube entrou em colapso financeiro (devido à pandemia) e optou pela venda dos principais jogadores, recorrendo a jogadores muito jovens para o plantel. Deixou de ser o projeto ambicioso que pretendia", adianta, acabando por negociar a saída do clube.Ricardo Chéu é agora "um treinador no mercado", tendo já rejeitado "algumas propostas para treinar na II Liga", afirmou.", considera.A estreia no escalão principal aconteceu em 2014/15, no comando do Penafiel, mas foi uma experiência curta, com apenas quatro jogos no comando dos penafidelenses.Hoje, considera que se terá "precipitado" ao assumir esse desafio, e que o Penafiel "não estaria totalmente preparado para a I Liga".





Aberto a todas as hipóteses de trabalho







Agora, passados estes anos, e depois de duas temporadas no Académico de Viseu, passagens pelo Freamunde e União da Madeira, e a experiência estrangeira no Rieti (Itália) e nos eslovacos do FK Senica e Spartak Trnava, considera ter "" para um desafio no principal escalão do futebol português.O estrangeiro é uma porta que mantém aberta, assumindo "alguns convites e propostas", mas Portugal é mesmo "a prioridade" desde que o projeto seja "ambicioso".A família, de quem esteve afastado nos últimos anos, é um dos fatores que o fazem pensar em voltar a treinar em Portugal, mas "se não for possível”, Ricardo Chéu admite volta a emigrar." confessou, acrescentando que "".Mesmo longe, confessa que se manteve atento ao futebol português, abordando as duas realidades diferentes. Que encontrou fora do país.", concluiu.