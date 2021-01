Covid-19: Rummenigge diz que presidente da UEFA equaciona Euro2020 num só país

“Sei que o presidente da UEFA é extremamente cuidadoso com a covid-19 e se questiona se, em tempos de pandemia, não seria mais razoável organizar o torneio num só país. Com todo o protocolo necessário”, revelou o ex-avançado alemão ao diário Münchner Merkur.



Questionada sobre essa possibilidade, a UEFA disse não ter “informações ou comentários a fazer nesta fase”.



O Euro2020 foi adiado um ano devido à pandemia da covid-19, estando previsto ser disputado de 11 de junho a 11 de julho de 2021 em 12 cidades de outros tantos países, facto que complica a logística em termos de cuidados sanitários.



“Até 05 de março”, a UEFA vai decidir “cidade por cidade” entre quatro opções, nomeadamente “100% de espetadores no estádio, 50 a 100%, 20 a 30% ou à porta fechada”.



Há quatro dias, o antigo campeão do Mundo Berti Vogts, igualmente alemão, instou a UEFA e realizar a competição num só país e no próximo inverno, não já este verão.



“Estou espantado por não ouvir nada da UEFA. É por isso que, enquanto antigo selecionador, apelo ao organismo europeu: recuem com o Euro. Reajam agora. Depois, será tarde demais”, disse o germânico, que também treinou a sua seleção.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.