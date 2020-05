Covid-19. Rússia volta a deixar entrar desportistas estrangeiros

A autorização de entrada de desportistas e treinadores estrangeiros no país abrange apenas profissionais com um contrato em vigor com alguma organização desportiva russa, ficando estes obrigados a uma quarentena de 14 dias a partir do momento em que chegam à Rússia.



De acordo com um comunicado publicado no sítio oficial do governo, esta decisão procura ajudar os clubes russos a regressarem aos treinos após o gradual levantamento das restrições sanitárias impostas para controlar a pandemia da covid-19.



O levantamento da proibição de entrada de estrangeiros acontece num momento em que a Liga russa de futebol se prepara para voltar, já que em 15 de maio foi anunciado que o campeonato regressaria em 21 de junho, e um dia depois de o Lokomotiv Moscovo ter confirmado que o futebolista peruano Jefferson Farfán contraiu covid-19.



Em 21 de junho, quando a Liga russa for retomada com os jogos da 23.ª jornada, o campeão e atual líder Zenit São Petersburgo, com nove pontos de vantagem sobre o Lokomotiv Moscovo (segundo colocado) e o Krasnodar (terceiro), fará o regresso em casa do CSKA Moscovo (quinto).



As oito jornadas restantes da liga russa, que foi das últimas na Europa a suspender os jogos (em meados de março), serão disputadas de 21 de junho a 22 de julho, o que significa que os clubes terão que jogar duas vezes por semana.