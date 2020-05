Covid-19. Santos Laguna já tem 12 infetados na equipa

A equipa mexicana de futebol do Santos Laguna registou quatro novos casos de infeção do novo coronavírus, aumentando para 12 o número de positivos para a covid-19, revelaram os responsáveis do clube mexicano.



“A segunda fase dos resultados dos testes à covid-19 em jogadores do Santos Laguna já foi conhecida e revelou quatro casos positivos”, anunciou também a Liga mexicana de futebol (Liga MX).



Na quinta-feira, a liga já tinha revelado que oito jogadores do clube tinham testado positivo e que estavam todos assintomáticos.



A Liga MX anunciou também que entre os 46 testes realizados no Club Atlas, 23 resultados já eram conhecidos e deram todos negativo.



Os 12 casos positivos no Santos Laguna surgem num momento em que se está a discutir um possível um regresso do campeonato mexicano, sendo esperada uma decisão até ao final da semana.