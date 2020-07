Covid-19: Saragoça é segunda equipa do `play off` com caso positivo no plantel

O clube anunciou o resultado pouco depois de o Almería, do treinador português José Gomes e que também disputará o ‘play-off’ ter igualmente informado que tem um jogador do plantel principal infetado.



Tal como acontece no Almería, o jogador do Saragoça entrou em isolamento e os treinos da equipa ficaram suspensos, para que seja possível proceder a uma desinfeção nas instalações da cidade desportiva.



Saragoça, Almería e Girona aguardam pela definição de qual a quarta equipa a entrar no ‘play-off’, entre Elche e Fuenlabrada, depois de esta não ter disputado a última jornada da II Liga, devido a 28 casos de infeção pelo novo coronavírus.



Hoje, o Fuenlabrada comunicou que, em função dos últimos testes e da evolução dos casos nos últimos quatro dias, que o plantel estará em condições de disputar no domingo o jogo em falta da II Liga, diante do Deportivo da Corunha.



O plantel do Fuenlabrada já disse que ‘exige’ jogar a última jornada com o ‘Depor’ para tentar alcançar o lugar de ‘play-off’, embora a Liga tenha informado no domingo que iria indicar à Federação espanhola que será o Elche a disputar o acesso.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.