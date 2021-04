Covid-19. Schalke 04 com dois casos positivos

Em comunicado, o Schalke 04, que já está oficialmente relegado ao segundo escalão germânico, explicou que os testes ao novo coronavírus efetuados na segunda-feira resultaram em dois casos positivos, mas não divulgou a entidade tanto do jogador como membro da equipa técnica.



O clube alemão adiantou que ambos estão sem sintomas e que foram colocados em quarentena.



Por esta razão, como “medida de precaução”, o Schalke 04 optou por cancelar o treino que tinha agendado para esta terça-feira e anunciou a realização de novos testes nos próximos dias.



Na semana passada, as medidas de higiene e prevenção ao novo coronavírus foram violadas pelos adeptos do próprio clube, que receberam de forma violenta a equipa após a derrota com o Arminia Bielefeld (1-0), que confirmou o "adeus" à Bundesliga.



De acordo com o antigo avançado Gerald Asamoah, atual diretor do Schalke 04, um dos jogadores foi mesmo pontapeado no chão e outros tiveram que fugir, depois de começarem a ser perseguidos pelos adeptos.