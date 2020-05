Covid-19. Secretário permanece no Créteil-Lusitanos

A formação lusitana da região de Paris seguia no nono lugar do National 1, terceiro escalão do futebol francês, após 25 jornadas, quando foi suspenso e depois dado por concluído, tal como todas as competições desportivas em França.", afirmou o antigo lateral direito de FC Porto e Real Madrid, em entrevista à agência Lusa.O antigo internacional português, de 50 anos, chegou em 2015 ao futebol francês, para treinar o Lusitanos Saint-Maur, tendo, depois de uma passagem pelo Cesarense, assumido o comando do Créteil-Lusitanos, em 2018, conseguindo a subida de divisão na primeira época.", explicou o treinador.A equipa detida pelo empresário português Armando Lopes passou algumas dificuldades no início da época, mas, antes da paragem forçada, estava "numa fase muito boa".", avaliou.A declaração de pandemia ditou o nono lugar para o Créteil-Lusitanos e o confinamento geral.





Precauções com a saúde







"Tomei as minhas precauções em França, fiz quarentena e, só depois, tomei a decisão de ir para perto da família. Se já é difícil estar longe da família quando estamos a trabalhar e está a decorrer o campeonato, havendo isto era mesmo muito complicado. Tomei a decisão de vir para aqui (Portugal) e fiz nova quarentena", explicou.Os campeonatos de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso gradual à competição, como Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

Com esta interrupção, o futebol só deverá regressar em França durante o mês de setembro.





Treinador não faz planos



", considerou o treinador.O Créteil-Lusitanos está atualmente em desemprego parcial, sendo 84% dos salários assegurados pelo Estado.Apesar de assumir o acordo para permanecer no clube, Secretário não quis alongar-se em planos para a próxima época, admitindo a necessidade de ser feita uma "uma preparação de esforço mais prolongada para evitar lesões".Secretário notabilizou-se no lado esquerdo da defesa do FC Porto, conquistando seis campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e uma Liga Europa, tendo alinhado em 1996/97 no Real Madrid, ao serviço do qual se sagrou campeão de Espanha.Vestiu a camisola da equipa das quinas em 35 ocasiões, incluindo nas fases finais dos Euro1996 e Euro2000, tendo marcado um golo.