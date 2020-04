Covid-19. Seleção da Holanda apoia fundo para ajudar clubes amadores

Segundo um comunicado da federação, os jogadores de ambas as seleções vão contribuir para este fundo, que visa apoiar clubes amadores que se viram sem receitas devido à suspensão das competições, treinos e outras atividades, devido à pandemia de covid-19.



Ao todo, a Holanda tem cerca de três mil clubes de futebol, com 1,2 milhões de jogadores de todas as idades.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil e recuperaram mais de 238 mil.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, já se registaram 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos confirmados de infeção, mais 452 face a domingo (+4%), segundo a atualização de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).