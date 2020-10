Covid-19. Serge Gnabry é o primeiro positivo no campeão europeu Bayern Munique

O futebolista Serge Gnabry, do Bayern Munique, está infetado com o novo coronavírus e vai ficar em quarentena domiciliária, pelo que perderá o desafio de quarta-feira com o Atlético de Madrid, na estreia da Liga dos Campeões.